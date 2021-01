Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a depașit Instagram in Romania la numarul de utilizatori. Asta spun datele prezentate de bloggerul Manafu, care e și consultant in social media. In decembrie anul trecut, TikTok avea in Romania 5.364.860 de utilizatori, in timp ce Instagram avea 5.053.000 de useri. Specialiștii cred ca TikTok…

- Potrivit datelor prezentate de Manafu, in decembrie TikTok avea in Romania 5.364.860 de utilizatori, in timp ce Instagram inregistra in acelasi interval 5.053.000 de useri. La nivel mondial, analistii estimeaza ca TikTok va atinge miliardul de utilizatori in Q1 din 2021. In octombrie 2020, Instagram…

- connect: Cați utilizatori romani sunt astazi pe TikTok și care este creșterea year over year a numarului de utilizatori romani pe platforma? Laura Savu: In luna octombrie au fost 4.781.147 utilizatori activi din Romania, iar in ceea ce privește creșterea numarului de utilizatori de la un an la celalalt…

- Noua metoda de escrocherie in benzinariile din Romania. Vezi ce se intampla la casierii ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD In ultimele zile, pe rețelele sociale a devenit virala o postare in care este prezentata o noua…

- Ingrediente lebar:1 kg de ficat de porc 1 kg de gusa de porc 1 inima de porc 2 rinichi de porc 2 metri de mate groase de porc 1 ceapa 2 foi de dafin 1 crenguta de cimbru 1 lingurita de piper boabe 1 lingurita de sareMod de preparare:Carnea de porc se spala cu apa rece. Ficatul de porc se lasa putin…

- Caltaboșii sunt niște carnați preparați de regula la taierea porcului, din maruntaiele acestuia fierte și tocate. Compoziția lor difera de la o zona la alta, putand sa conțina orez și bucațele de slanina. Una dintre rețetele speciale și des preparate de romani este cea venita din Moldova. Rețeta de…

- Mod de preparare: Ciupercile se fierb, se taie marunt si se prajesc. Ceapa se taie si se rumeneste. Se amesteca ciupercile cu ceapa si se inabusa cu capac la foc mic circa 10-15 minute. Cind se racesc, se dau prin masina de tocat, se adauga sare, piper, zeama de lamiie, usturoi pisat. Tocatura e mai…

- O artista din Romania s-a lasat inspirata de spiritul sarbatorii de Halloween, decorand tarte delicioase. Preconizam ca videoclipurile de pe canalul ei de Youtube vor deveni, in scurt timp, virale. Youtube-ul este de mult timp in topul platformelor online pe care putem gasi o groaza de vlog-uri de cooking,…