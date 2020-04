Sa discutam despre asigurare: Suntem protejati in situatia pandemiei COVID-19? COVID-19 a cauzat o grava perturbare a vietii de zi cu zi si a activitatii comerciale si de business, afectand in egala masura viata fiecarei persoane si a business-urilor in general. Atat oamenii, cat si societatile/institutiile se afla intr-un proces continuu de analiza a solutiilor si concesiilor necesar a fi implementate pentru a limita impactul pandemiei COVID-19. In contextul unui mediu in continua evolutie, cu totii trebuie sa ne adaptam si sa incercam sa tinem sub control efectele ... Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

