Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Curtii Penale Internationale (CPI) de a lansa o ancheta cu privire la potentiale crime de razboi comise in teritoriile palestiniene reflecta ''insasi esenta antisemitismului'', a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. El a reactionat…

- Lansarea unei anchete de catre Curtea Penala Internationala (CPI) privind presupuse crime de razboi in teritoriile palestiniene este o ''decizie politica'' care ilustreaza ''falimentul moral'' al acestui tribunal, a declarat miercuri ministrul de externe israelian,…

- ​​Decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de a lansa o ancheta asupra potențialelor crime comise în teritoriile palestiniene reflecta „însași esența antisemitismului”, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj televizat, potrivit AFP.CPI…

- Procuroarea generala a Curtii Penale Internationale (CPI), Fatou Bensouda, a declarat miercuri ca a deschis o ancheta oficiala cu privire la presupuse crime de razboi in teritoriile palestiniene ocupate, o initiativa careia Israelul i s-a opus cu fermitate, relateaza AFP si Reuters. Fatou…

- Dominic Ongwen, un fost comandat rebel al Armatei de Rezistenta a Domnului (LRA) din Uganda, a fost condamnat de crime de razboi de Curtea Penala Internationala. El a fost un copil-soldat recrutat de militia religioasa condusa de Joseph Kony, care a vrut sa impuna un regim bazat pe cele Zece Porunci,…

- Cetateanul respectiv se afla in Romania din anul 1992, fiind casatorit cu o romanca din anul 2017 si avand doi copii. acesta a stat in arest provizoriu, in Romania, timp de aproape doua luni, intre 29 mai 2019 si 8 iulie 2019.Magistratii Curtii de Apel Constanta vor reanaliza cererea Republicii Bosnia…

- Procurorul Curtii Penale Internationale (CPI) a declarat vineri ca va cere permisiunea de a deschide o ancheta formala pentru a se afla daca au fost comise crime de razboi si crime impotriva umanitatii in Ucraina, relateaza Reuters. Fatou Bensouda, al carei birou conduce o ancheta privind…

- Saizeci si sapte de membri ai fortelor de securitate franceze au fost raniti in timpul manifestatiilor de sambata in apararea drepturilor si libertatilor sociale, insotite de scene de vandalism, a anuntat duminica ministrul de interne Gerald Darmanin, transmite France Presse. Citește și: Momente…