- A fost depus un numar record de cereri pentru Programul de infrumusetare a zonelor verzi din Sfantu Gheorghe. Pana la 30 aprilie asociațiile de proprietari din Sfantu Gheorghe au putut solicita fonduri pentru infrumusetarea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuit. In total au fost aprobate 94 de…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi, la Sfantu Gheorghe, ca in coalitie exista consens in ceea ce priveste Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si a infirmat afirmatiile vehiculate in spatiul public potrivit carora suma alocata Educatiei va fi redusa. „Am avut ieri sedinta coalitiei,…

- Un numar de 5.000 de puieti vor fi plantati primavara aceasta la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe spre statiunea Sugas Bai, printr-un program de educatie ecologica si civica initiat de Fundatia Comunitara (HKA) Covasna. Conducerea fundatiei a precizat luni ca 1.500 de puieti au fost plantati la…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au solicitat Ministerului Mediului relocarea a trei ursi care si-au facut aparitia in zona Sugas Bai. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca este vorba despre o ursoaica cu doi pui in varsta de aproximativ un…

- Clubul Auto Crono organizeaza antrenamente oficiale pe drumul de legatura dintre Sf. Gheorghe și Șugaș Bai, maine, 24 martie a.c., la care iau parte echipajele participante la prima etapa naționala de raliu, ce se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, la Brașov. Potrivit organizatorilor, in vederea…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, se va afla, joi si vineri, la Sfantu Gheorghe, Sinaia si Brasov, pe agenda fiind incluse mai multe evenimente si intalniri cu autoritatile locale. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, diplomatul va participa, joi, la inaugurarea unui supermarket…

- Doua clase de elevi – una de la Liceul Teologic Reformat din Sfantu Gheorghe și una de la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din municipiu intra in „scenariul 3” („roșu”), cursurile din cadrul acestora urmand sa se deruleze exclusiv online, dupa ce doua cadre didactice au fost confirmate cu COVID-19. Inspectoratul…

- Proprietarii care detin terenuri forestiere in arii strict protejate si nu le pot exploata avand in vedere statutul acestora vor primi compensatii din partea statului incepand din acest an, a anuntat luni, la Sfantu Gheorghe, ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acesta a declarat, in cadrul unei conferinte…