Să ciocnim un păhărel cu Lenuţa şi Costel! Anual, in aceasta minunata zi de 21 mai, ii sarbatorim pe Sfintii Imparati (intocmai cu apostolii) Constantin si mama sa, Elena. In aceeasi zi ii sarbatorim si pe toti purtatorii prenumelor de Constantin si Elena, cu derivatele lor: e o onomastica extinsa si multi se bucura ca e si sambata, zi libera pentru consumat, urmata de alta zi libera pentru reparat (adica dres). Azi fiind sambata, multi au inceput-o inca de ieri, sa profite; stiri proaspete despre petreceri si sarbatoriti, doar in cele ce urmeaza: * * * * In sectia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

