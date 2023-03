Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile din Republica Moldova, inclusiv in Constituție, a fost votat ieri, in prima lectura, in Parlamentul de la Chișinau, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul președinte al R. Moldova, Vladimir Voronin, a incercat astazi sa impiedice in Parlament, in cadrul ședinței Comisiei administrație publica și dezvoltare regionala, aprobarea proiectul de lege nr. 35, care presupune substituirea cuvintelor „limba moldoveneasca”, la orice forma gramaticala, cu…

- Fostul președinte, Igor Dodon, a comentat proiectul de lege al Partidului Acțiune și Solidaritate cu privire la schimbarea sintagmei „limba moldoveneasca” in „limba romana” in toate legile. „Oare asta e cel mai important lucru acum in Republica Moldova? Nu ar fi mai bine sa ne ocupam de problemele care…

- Pe 24 februarie, in Parlamentul Republicii Moldova a fost inregistrat un proiect de lege care prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu limba romana. Inițiatorii proiectului de lege sunt mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, potrivit TVR Moldova, citata de stiri.tvr.ro.…

- Deputati ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) au inregistrat in parlament un proiect de lege ce prevede ca in textele legilor Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, sintagma 'limba moldoveneasca' sa fie substituita cu 'limba romana', transmite Moldpres.

- „Partidul Socialiștilor cere asigurarea unor garanții ferme de pace pentru R. Moldova. Reglementarea transnistreana depinde in primul rand de R. Moldova, de soluția pe care Chișinaul o va aproba și oferi la masa de negocieri participanților și mediatorilor formatului „5+2”, se arata intr-o declarație…

- Partidul Socialiștilor cere autoritaților moldovenești asigurarea unor garanții ferme de pace pentru Republica Moldova. „Oricare din scenariile externe de escaladare militara in țara noastra, și, in primul rand, in regiunea transnistreana, sunt criminale in raport cu statul și cetațenii noștri”, menționeaza…

- Transportatorii care au adus in Republica Moldova cetațeni straini, care nu indeplinesc condițiile de intrare pe teritoriul țarii noastre, sint obligați sa asigure transportarea acestora, in termen de 24 de ore, la locul de imbarcare sau intr-un alt loc pe care aceștia il accepta sau unde sint acceptați.…