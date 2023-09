Stiri pe aceeasi tema

- In finala de la US Open, sportiva americana Coco Gauff (19 ani, 6 WTA) a invins-o, duminica dimineața, pe bielorusa Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-2, și a cucerit in premiera un trofeu de Mare Șlem, informeaza Gazeta Sporturilor.Dupa un prim set caștigat clar de sportiva din Belarus,…

- Cantareața de muzica populara susține ca a fost la un pas de tragedia care s-a petrecut in cursul zilei de sambata la stația GPL din Crevedia și care a vatamat zeci de persoane și a omorat alte doua. Iata ce marturisit cutremuratoare a facut Maria Carneci!

- Alexandru PRIPON La limita rațiunii, cuvintele iși gasesc un spațiu aparte – asemanator, mai degraba, unui loc de joaca –, fara prea multe restricții, fara prea multe eforturi necesare in vederea alcatuirii unor construcții lipsite de pretenții. Și, nu se știe cum, aceste construcții devin paradigmatice…

- Cu care dintre urmatorii tipi ti-ar placea sa ai o relatie? Milionarul batran Tipul cu patratele Familistul Pasionalul 2. Care este piesa preferata din garderoba? Pantofii stiletto Jeansii Sacoul Fusta scurta 3. Crezi in Dumnezeu? … Source link

- Moartea tragica a unui rugbist a fost anunțata de prietenii acestuia pe rețelele de socializare. Ștefan Stan, fost internațional roman, avea doar 35 de ani și de cațiva ani ducea o lupta infernala pentru supraviețuire. In 2019, el a fost victima unui teribil accident rutier.Ștefan Stan, fost rugbist…

- Florin Tanasescu Amarnic va-nselati de nu credeti ca-n tara asta sunt balti curgator-statatoare-mioritice. Eu, de exemplu, am avut acces la una din asta. „Oac, oac si-un cozonac”, aud un broscoi cum doar la noi vietuitoarele astea fac pe sirenele. „Ce misto!” am zis. Mi-a stricat fengsuiulul un rac:…

- Alexandru PRIPON Gina (Miriam) Agapie este profesoara de Limba și literatura Romana, doctor in filologie – dascal de vocație, nu de conjunctura –, poeta și prozatoare – de profunzime, nu de exploatare superficiala a vorbelor mai mult sau mai puțin meșteșugite. Este membra a Ligii Scriitorilor din Romania…

- Alexandru PRIPON Batranețea nu este o varsta, nici o stare ori un fel de a fi, ci este comoara daruita noilor generații de catre bunul Dumnezeu, pentru a le calauzi și imbogați, prin forța fireasca a experienței și cunoașterii nemijlocite, spre devenirea intre oameni și intru divin. Nu este intotdeauna…