Purtatorul de cuvant al PSD , Lucian Romașcanu , a afirmat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca ministrul Familiei, Gabriela Firea , va trebui sa explice apropierea de Ștefan Godei, inculpat in dosarul „azilelor groazei” și „sa decida in consecința”. „Firea va trebui sa explice aceasta apropiere, daca a existat, și sa decida in consecința”, a explicat purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, intr-o intervenție telefonica la Digi24. „Purtatorul de cuvant a afirmat insa ca nu au existat inca discuții in partid cu privire la subiect. „In acest moment nu a existat o intalnire a conducerii…