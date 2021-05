S-o ajutăm pe Miculiță! Miculița, pe numele ei din acte Karla, este mogaldeața din imagine. Un copil așteptat, iubit, al unei familii tinere. Karla s-a nascut in urma cu opt luni, din pacate cu o malformație la inima, mai exact cu o valva imperfecta. "Am știut inca din primele zile de dupa naștere de aceasta problema, dar ni s-a spus ca e posibil sa se rezolve de la sine odata cu creșterea. N-a fost cazul sa se rezolve... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

