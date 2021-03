Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara la Digi24, ca prin Ordinul comun de minstru s-a dipus ca elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a sa poata participa fizic la evaluarile naționale, rezultatele urmand sa arate impactul invațamantului online, dupa un an de pandemie. „La clasele…

