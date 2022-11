Colecția privata a regretatului cofondator al Microsoft, Paul G. Allen, a adunat peste 1,5 miliarde de dolari, devenind cea mai mare vanzare cu un singur proprietar din istoria licitațiilor. In semn ca piața de arta continua sa creasca in ciuda incertitudinilor economice legate de razboiul din Ucraina și de inflație, cinci tablouri au intrat in […] The post S-au vandut! Arta aduce un record de 1,5 miliarde de dolari first appeared on Ziarul National .