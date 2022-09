Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 81 de ani s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-un stalp. Avea și permisul suspendat. Potrivit polițiștilor, la data de 2 septembrie 2022, in jurul orei 19,45, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Cocorilor din Alba Iulia, au identificat un autoturism…

- Un accident teribil a avut loc miercuri dimineața, 31 august, in comuna argeșeana Raca. O mașina a doborat un stalp de electricitate și s-a rasturnat. Șoferul consumase alcool. O tanara e grav ranita.

- Cinci dosare penale au fost intocmite de polițiștii baimareni, sigheteni, cei ai Secției 6 Sarasau, precum și cei din Seini, fiind constatate savarșirea unor infracțiuni rutiere. Trei dintre aceștia, cu varste cuprinse intre 38 și 42 de ani din Racșa, Baia Mare și Sighetu Marmației, au fost testați…

- Dosare penale pe numele unor șoferi, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera alcool sau droguri. Un altul a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat.

- Dosare penale pe numele a patru șoferi, in ultimele 24 de ore, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera droguri sau alcool. Un altul conducea o mașina cu numere false.

- Prefectul Bacaului a dat publicitații rezultatele controalelor efectuate aseara de IPJ Bacau cu ocazia Young Island Festival. Lucian Bogdanel a prezentat faptul ca au fost prinse mai multe persoane care s-au urcat la volan, dupa concert, sub influența drogurilor și a alcoolului. De asemenea a fost depistat…

- La data de 18 iunie 2022, in jurul orei 18,00, polițiștii rutieri din Campeni au depistat un barbat de 51 de ani, din comuna Vadu Moților, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Campeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Un tanar din județul Suceava, care s-a urcat luni noapte beat la volan dupa ce s-a certat cu parinții, a sunat la 112 și a cerut sa fie oprit de catre un echipaj de poliție. Apelul care suna ca o gluma s-a dovedit a fi cat se poate de real in scurt timp.