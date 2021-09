S-au trezit la timp!

Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 0-2 (0-1) Marcatori: Diarra (32), Vajushi (75). Unirea: Gurau – Ibrian, I. Dinu, Perju, Toma (cpt) – Coada, Cruceru (46 Suciu) – Bolohan (46 Savu), Greu (64 Turcu), Mustaca (84 D. Radu) – Al. I. Stoica (73 Ivan). Antrenor: Adrian Mihalcea. Petrolul: Avram – Parvulescu,…

- Dacia Unirea Braila – Petrolul Ploiești 1-2 (0-0, 1-1), dupa prelungiri Marcatori: Priboi (81)/Bratu (72), Olaru (100). Dacia Unirea: Duța – Patlagica, Moroianu, Stanciulescu, Șandru – Taciuc (90+2 Apostolache), Ionița (76 Lungu), Apostol (76 Priboi), Robu – Voinescu (46 Cocirla), R. Stanescu. Antrenor:…

- George Marin Am vazut mai multe pareri despre meciul Petrolului la Targu-Jiu. Aproape toate au mers pe ideea ca Petrolul a zdrobit Viitorul-Pandurii. Cu siguranța ca scorul final a sugerat aceasta idee. In fapt, cel mai bine a sintetizat Nicolae Constantin intr-o declarație exclusiva pentru ziarul nostru,…

- Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Petrolul Ploiești 0-3 (0-0) Marcatori: Vajushi (57), Țicu (64), Bratu (84). Viitorul: Moga – Ciul, Core, Sveicauskas, Godja (67 Ruican) – Buturca (67 Vulpe), Acosta, Țegle, Girbița (67 Rusu) – Mitrica (79 Dulca), C. Rus (79 Dodoi). Antrenor: Cristian Lupuț. Petrolul: Avram…

- Metaloglobus București – Petrolul Ploiești 1-0 (0-0) Marcator: Enache (69). Metaloglobus: Gavrilaș – I. Sirbu (73 Ed. Vraciu), D. Lung, Caramalau, Andr. Sava – Al. Coman, Borțoneanu (73 Al. Lazar), Pandele, Tudoran (56 Al. Enache) – Cl. Herea (68 Andr. Rauța), Ov. Herea (cpt.)(86 Potecea). Antrenor:…

- Gala Folk Floare de Colt, aflata la cea de-a IX-a editie si care de anul acesta devine festival-concurs national, va fi gazduit in acest an de municipiul Sighetu Marmatiei in Parcul Gradina Morii, a informat, joi, primarul Vasile Moldovan. "In urma preselectiei, juriul festivalului format din personalitati…

- George Marin Dintr-o regretabila eroare, ”radiografia” jucatorului petrolist ales pentru analiza la startul ligii secunde- Ibrahim Diarra- a fost una din perioada debutului sau in galben-albastru (publicata ieri). Pentru ca din orice greșeala se pot trage concluzii, comparați un pic cele publicate ieri…

- FC Buzau – FC Petrolul 1-0 (1-0) Marcator: Ekollo (28). FC Buzau: Stoian – Oțelița, Wirtorski, Ghinga, Toma – Mondragon, Carstocea – Ciobanu, Ekollo, Olteanu – Chica-Roșa. Au mai jucat: Cr. Avram – David, Munteanu, Zamfir, Vartej, C. Petre, Neacșu, Keita, Andronic. Antrenor: Cristian Pustai. Petrolul:…