Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti din UEFA Europa League, care s-a desfasurat vineri dupa amiaza, la Monaco, a decis urmatoarele componente ale celor 12 grupe ale competitiei. GRUPA A: Bayer Leverkusen, Ludogorets Razgrad,...

- Vineri a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea componenței celor 12 grupe din Europa League. Razvan Lucescu și Alin Toșca au o grupa grea, cu Chelsea, BATE Borisov și MOL Vidi, campioana Ungariei. BATE Borisov și MOL Vidi au fost campioane in țarile lor, insa au fost invinse in preliminariile…

- Tragerea la sorti a grupelor Europa League are loc azi, de la ora 14:00, la Monaco. In urne sunt: 17 echipe calificate direct in grupe, 21 care vin din play-off, sase care provin din play-off-ul Ligii Campionilor, iar 4 sunt incluse din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

- UEFA a anunțat duminica urnele pentru tragerea la sorți a play-off-ului Europa League. Romania va fi reprezentata de trei formații, care, daca vor trece de turul trei preliminar, vor avea o misiune extrem de dificila. Tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League va avea loc luni, de la ora 14:30,…

- Echipele romanesti au avut parte de adversari incomozi la tragerea la sorti din turul trei al Champions League si Europa League. Campioana Romaniei, CFR Cluj are o dubla dificila impotriva echipei care l-a dat fotbalului pe Zlatan Ibrahimovic, Malmo. In cazul in care campionii vor trece...

- Echipele romanesti, altele decat cele care vor juca in Liga Campionilor, si-au aflat azi, la Viena, adversarele din cupele europene la handbal. Tragerea a fost sorti a fost buna pentru unele formatii, mai putin buna pentru alte grupari. Cert este ca in Romania vor veni in toamna,...

- Vicecampioana Ligii 1, Steaua, se va afla maine, de la ora 14:00, in urne la Nyon, cand are loc tragerea la sorti pentru turul 2 preliminar din Europa League. Trupa lui Dica va fi cap de serie si are multe variante la indemana, dar exista si cateva formatii care i-ar putea pune probleme, exemple: TSKA…

- Barajul pentru menținere/promovare in Liga 1 la fotbal. Astazi, ora 11:30, la sediul Federației Romane de Fotbal, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de disputare a meciurilor. Echipele care vor disputa barajul sunt ocupanta locului 3 din Liga 2, Chindia Targoviște, și FC Voluntari,…