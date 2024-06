Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea anuala a pietei pharma a atins 7,051 miliarde euro in primul trimestru al acestui an, in Romania, cu 13,6% mai mult decat la finalul primului trimestru din 2023, a declarant Dan Zaharescu, directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM). „Valoarea…

- Constructorul vrea sa-si asume o ”responsabilitate sociala” prin lansarea unui ”proiect de mobilitate electrica de intrare de gama provenind din Europa pentru Euorpa”, a declarat marti, citat intr-un comunicat, CEO-ul Volkswagen Oliver Blume. Acest anunt indeparteaza optiunea unui parteneriat cu alt…

- Marea problema in acest an consta in tinerea sub control a cheltuielilor bugetare, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a mentionat... The post DEFICIT BUGETAR Daniel Daianu: Marea problema in acest an este sa tinem cheltuielile sub control first appeared on Informatia Zilei…

- Migrația nu este o preocupare principala pentru cetațenii europeni in perspectiva alegerilor din luna iunie, deși subiectul este abordat frecvent in presa internaționala și in campaniile politice ale partidelor de dreapta, arata datele unui sondaj comandat de Parlamentul European, relateaza The Guardian.Sondajul…

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca PSD va castiga alegerile europarlamentare din iunie si va trimite in Parlamentul European un numar important de reprezentanti, adaugand ca, dupa 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe…

- Tuberculoza multidrogrezistenta este o problema sensibila, care preocupa autoritațile din Romania, OMS și Comisia Europeana, Ministerul Sanatații straduindu-se sa asigure medicația și complianța la tratament, afirma ministrul Rafila. ”Problema tuberculozei multidrogrezistenta, care preocupa deopotriva…