S-au terminat banii europeni pentru autostrăzile și căile ferate aflate în construcție Guvernul este nevoit sa apeleze la o soluție disperata pentru a nu lasa in paragina zeci de șantiere. Guvernul scoate 163 milioane de euro din fondul de rezerva, zis și ”bugetul paralel” pentru a continua lucrarile pe anumite tronsoane de autostrada și cai ferate ramase fara bani europeni. Un proiect de hotarare elaborat de Ministerul Finanțelor propune, in vederea asigurarii continuitații finanțarii proiectelor de infrastructura de transport, pana la rectificarea bugetara: 1. suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2023 cu suma de 730.000 mii lei cu referire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

