S-au strâns peste 60.000 de lei pentru Alessia! „Dragi buzoieni, mulțumim!” Suma impresionanta stransa la Targul caritabil pentru Alessia , organizat in weekend, in Parcul Crang.Organizatorii anunța ca buzoienii participanți la eveniment au donat peste 60.000 de lei. „Dragi buzoieni ! 60 606 lei din care: 58 895 lei cash și 1 711 lei direct in cont, este bilanțul Targului caritabil din Buzau, organizat pentru micuța Alessia! Dorim sa mulțumim tuturor persoanelor care au contribuit la realizarea targului: donatorilor, cumparatorilor, sponsorilor și in mod special voluntarilor care au depus un efort colosal. Fara voi nu am fi reușit ! Sunteți minunați ! Mulțumim !” , este… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

