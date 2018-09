Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor fazei 16-imilor Cupei Romaniei, editia 2018-2019. Ulterior stabilirii partidelor, Federatia Romana de Fotbal a anuntat si programul in care acestea se vor desfasura

- Astazi, la Casa Fotbalului din Capitala, a avut loc tragerea la sorți a 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei, faza care va avea loc in perioada 24-30 septembrie, cu incepere de la ora 16.30, cu excepția jocurilor televizate, programul acestora ...

- 32 de echipe s-au aflat în cele doua urne, dintre care 18 câstigatoare din turul 4, respectiv 14 echipe din Liga 1. Ultima calificata în 16-imi a fost Chindia Târgoviste, dupa victoria, 2-1, cu Flacara Moreni. Echipa din Târgoviste a câstigat dramatic, în…

- ASU Politehnica și-a aflat azi adversarul din turul urmator al Cupei Romaniei. ”Baieții in ghete” nu au avut foarte mult noroc deoarece vor intalni o echipa din Liga I repartizata in urna B la tragerea la sorți. E vorba de Sepsi Sf. Gheorghe, pe care o va infrunta intr-o manșa unica pe ”Dan Paltinișanu”…

- Divizionara terța Unirea Alba Iulia, unica reprezentanta a județului ramasa in actuala ediție a Cupei Romaniei (a eliminat in faza a 4-a, dupa loviturile de pedeapsa, pe Industria Galda de Jos), a patruns dupa aproape un deceniu in “16”-imile competiției “KO”. Tragerea la sorți va avea loc marți, 18…

- Meci spectaculos, cu ratari, goluri, prelungiri si decizii controversate ale arbitrilor. Asa s-a vazut duelul din turul IV al Cupei Romaniei dintre Ripensia si Politehnica. Echipa ros-galbena a jucat rolul de gazda, dar in cele din urma a pierdut dupa un meci dramatic. The post Dubla lui Bozian a rezolvat…

- FC Rapid Bucuresti a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Daco-Getica Bucuresti, calificandu-se in 16-imile Cupei Romaniei, faza in care vor intra in competitie si gruparile din Liga I.Golurile au fost marcate de Petre Goge, in minutul 42, si Marian Vlada, in minutul…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Cupei Romaniei la Minifotbal 2018, competiție organizata de Asociația Club Sportiv „Luceafarul” Sibiu, in parteneriat cu Federația de Minifotbal din Romania. Evenimentul va avea loc in perioada 29 iunie – 1 iulie, la Sibiu. Read More...