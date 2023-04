Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara a avut loc returul sferturilor din Conference League. AZ Alkmaar a reușit o calificare spectaculoasa dupa ce a pierdut in tur cu scorul de 2-0. Fiorentina a pierdut dar a profitat de avantajul din tur, West Ham a defilat pe teren propriu, in timp ce Basel a avut nevoie de prelungiri pentru

- Tablourile complete ale semifinalelor cupelor europene au fost stabilite joi. Infruntari pe muchie de cuțit se anunța atat in Liga Campionilor, cat și in Europa League și in Conference League. Italia este singura țara cu reprezentante in toate competițiile: Liga Campionilor (Milan și Inter), Europa…

- Echipa olandeza AZ Alkmaar a invins joi, pe teren propriu, formatia belgiana Anderlecht, scor 2-0 (4-1 la lovituri de departajare), calificandu-se in semifinalele Conference League. In tur, Anderlecht s-a impus, scor 2-0.Gazdele au inceput tare pe AZ Stadion, iar grecul Vangelis Pavlidis a deschis…

- Nu l-am numi un moment de geniu, dar cu siguranța este o perspicacitate. Weekendul trecut, in 13 din 22 de meciuri, sferturile de finala din Liga Campionilor, Europa League și Conference League echipele au facut un pas greșit in campionat. 22 pentru ca a fost meci direct in Belgia. Și nu cei 13 familiari…

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- S-au aflat care sunt echipele calificate in sferturile Europa League, dar si in sferturile Conference League. Tragerea la sorti va avea loc vineri, de la ora 12, iar ulterior se vor afla si sferturile din UEFA Champions League, la ora 13:00. Juventus si Manchester United si-au respectat statutul de…

- Manchester United a invins-o pe Betis, 4-1. Pentru „diavoli”, au marcat Rashford, Antony, Fernandes și Weghorst, in timp ce unicul gol al lui Betis a fost semnat de Perez. Totodata, Juventus a invins-o pe Freiburg, 1-0, grație golului marcat de Di Maria. In Conference League, West Ham a invins-o pe…

- Azi au loc 7 meciuri in turul optimilor Europa League. Lazio și AZ Alkmaar au jucat deja, marți. Olandezii s-au impus pe „Olimpico” cu 2-1. Meciurile retur se joaca pe 15 și 16 martie Sheriff Tiraspol - Nice, live de la 19:45 Click AICI pentru statistici Anderlecht - Villarreal, live de la 19:45 Click…