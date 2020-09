Stiri pe aceeasi tema

- Ce masuri de protectie sanitara trebuie sa respecte clientii restaurantelor si cafenelelor, incepand din 1 septembrie. Barurile, cluburile și discotecile raman inchise Autoritatile au stabilit noi masuri de protectie sanitara pentru clientii restaurantelor si cafenelelor, in contextul in care, incepand…

- Autoritatile au stabilit noi masuri de protectie sanitara pentru clientii restaurantelor si cafenelelor, in contextul in care, incepand de marti, sunt permise activitatile de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice in unitatile din interiorul cladirilor.…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, au emis Ordinul pentru aprobarea Normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru…

- In contextul pandemiei de Coronavirus si a numarului inca mare de imbolnaviri zilnice, Ministerul Sanatatii a emis noi reguli pe care autoritatile trebuie sa le puna in practica, odata cu inceperea anului scolar, la 14 septembrie. Astfel, elevii vor sta la scoala intre 3 si maximum 7 ore. Ministerul…

- Autoritațile italiene au adoptat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Italiene pentru persoanele care vin din Romania. Conform informațiilor oficiale comunicate de catre autoritațile italiene, persoanelor care sosesc in Republica Italiana și care in ultimele 14 zile s-au…

- Ministerul Sanatații și Direcțiile de Sanatate Publica din țara au stabilit masurile necesare pentru aplicarea Legii privind carantina și izolarea, intrata in vigoare astazi. Conducerile instituțiilor au convenit și actele normative care trebuie emise pentru completarea cadrului legal, a explicat, la…

- Autoritatile iau in calcul o noua etapa de relaxare, care sa includa organizarea de evenimente in interior, in momentul in care numarul de cazuri noi de COVID-19 va ajunge in jur de 100, a afirmat luni presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert…

- Dr. Emilian Imbri, managerul spitalului ”Victor Babeș” spune ca trei persoane infectate cu noul coronavirus au plecat din spital și ca mai sunt persoane care doresc acest lucru, doctorul tragand un semnal de alarma asupra riscului reintoarcerii in societate a acestor persoane infectate. Și Beatrice…