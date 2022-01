Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL: Calendar SIMULARE examene Evaluare Naționala și Bacalaureat 2022. Cand sunt organizate probele pentru elevi Calendarele de testari in cadrul sesiunilor de simulare a examenelor de Evaluare Naționale și Bacalaureat 2022 au fost facute publice oficial, prin Ordinul ministrului Educației nr. 3054/21.01.2022.…

- Articolul 3 prevede ca „programele pentru sustinerea probelor scrise la disciplinele limba si literatura romana, limba si literatura materna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale, matematica, istorie,…

- Ministerul Educației a prezentat noile programe pentru examenul de Bacalaureat 2022. Ce au de pregatit elevii de clasa a XII-a pentru materiile de bac, aflați in cele ce urmeaza. Ministerul Educației... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Criteriile de acordare a burselor școlare sunt schimbate dupa 10 ani, de Ministerul Educației, prin Ordinul de ministru nr. 5.870/22.12.2021, publicat in data de 04.01.2022 in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel, bursele de merit se acorda din semestrul II al acestui an școlar pentru elevii cu medii…

- Genericul spune tot Acesta este „Umanism – cultura – educatie. De la Scrisoarea lui Neacșu din Campulung, la Gramatica bardului de la Mircești (500 de ani de la redactarea primului text in limba romana)”. Ii apartine rectorului Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau, prof. univ. dr. ing. Carol…

- CNAIR a avizat, la sfarsitul saptamanii trecute, in Consiliul Tehnico-Economic, varianta 1 de traseu pentru autostrada A13 Bacau – Brasov, care a obținut un scor de 98,65 puncte. „Este varianta cea mai scurta, cea mai ieftina si cea mai prietenoasa cu mediul dintre cele 2 opțiuni de traseu ramase pe…

- Ziua Naționala a Romaniei, prilej de mandrie pentru neamul romanesc de pretutindeni. Și cu aceasta ocazie, elevii Școlii Gimnaziale „Emil Braescu” Magura, județul Bacau, coordonați de director, prof. Vasiloiu Doinița, prof. inv. primar Bușila Ștefania-Laura și prof. inv. primar Toma Mimi Lenuța, alaturi…

- Dupa vacanța, elevii se intorc in salile de clasa, iar emisiunea „Telescoala” revine, de luni, 8 noiembrie, in grila de programe a TVR 2. Elevii care se pregatesc sa sustina examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat vor beneficia de lectiile sustinute de cei mai buni profesori la TVR 2 și de sala…