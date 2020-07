S-au stabilit constructorii drumului judeţean Giurgiţa – Moţăţei Se cunosc constructorii drumului judetean Giurgita – Motatei. Licitatia privind modernizarea DJ 561A Giurgița (DJ 561) – Moțaței (intersecție DN 56), primul tronson al drumului de 72 km care merge pana la Plenița – limita cu judetul Mehedinți, a fost adjudecata de asocierea craioveana Domarcons SRL (lider) – Erpia SA. Cele doua firme au mai venit in asociere cu Alpenside SRL din Bucuresti, Alpha Construct Sistem SA, din Drobeta Turnu Severin, si Con Metal CF SRL (subcontractant cu 0,47% din lucrari) si au obtinut contractul de lucrari in valoare de 27 de milioane de euro. Contractul de executie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

