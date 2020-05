Stiri pe aceeasi tema

- Romanii aflați la bordul navei de croaziera au cerut ajutorul poliției americane la numarul de urgența, 911, pentru a fi lasați sa plece acasa. Oamenii spun ca au fost reținuți la bord inca din 13 martie și ca au apelat inclusiv la ajutorul ambsadei Romaniei din SUA. „La acest moment, ne simțim ca niște…

- Pe celalte 14 vapoare, in total ar fi peste 100 de romani blocati de doua luni. Acestia au cerut sa fie adusi acasa, dar pana acum nu a fost gasita nicio solutie. Vasele de croaziera au fost mutate dintr-un port in altul, pasagerii a fost trimisi acasa, dar angajatii nu au mai pus piciorul pe pamant…

- Romanii plecați sa culeaga sparanghel in Germania sunt inchiși in baraci și ținuți la distanța de populație. Ei nu au avut posibilitatea sa negocieze contractul de munca și nici sa iși aleaga angajatorul. Accepta condițiile, sau nu sunt primiți sa munceasca. Mii de romani au plecat saptamana trecuta…

- O asistenta angajata la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean Sibiu este hartuita si alungata de vecinii de bloc din localitatea sibiana Loamnes. Oamenii cred ca femeia le poate transmite SARS-CoV-2 si o preseaza sa se mute din zona. Fiica asistentei a facut cunoscuta…

- Oamenii au fost avertizati sa nu se intalneasca cu prieteni sau membri ai familiei cu care nu locuiesc, politia are puteri sporite si poate da amenzi si dispersa adunari. Magazinele care nu vand produse esentiale vor fi inchise, la fel ca si librariile, locurile de joaca si salile de fitness. Toate…

- Satul Paulești din raionul Calarași a intrat de asta noapte in carantina. Decizia a fost luata la ședința Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale din 21 martie, in contextul in care, ieri medicii au confirmat existența unui caz de infectare cu COVID-19 la un cetațean al satului Paulești, care…

- Dupa ce au așteptat ore in șir pe aeroport, oamneii au mai avut parte de o surpriza neplacuta. Autoritațile nu știau unde se afla centrul de carantina. Aceste informații nu sunt publice, dar nici macar șoferul izoletei nu știa unde trebuie sa-i duca pe cei care au venit din Italia.Oamenii l-au ghidat…

- Romanii care au apucat sa plece din Peninsula inainte de inchiderea granitelor, au fost asteptati in tara de armate de medici. Cei care vin din zonele afectate sunt trimisi in autoizolare sau in carantina.