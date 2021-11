Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul de morarit si panificatie este cel mai lovit dintre toate industriile alimentare din Romania, pentru ca avem la ora actuala un pret dublu la materia prima, pe langa toate scumpirile la energie, gaze si combustibili, a declarat Aurel Popescu, presedintele Rompan.

- Sectorul de morarit si panificatie este cel mai lovit dintre toate industriile alimentare din Romania, pentru ca avem la ora actuala un pret dublu la materia prima, pe langa toate scumpirile la energie, gaze si combustibili, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Patronatului Roman din Industria…

- Painea este tot mai scumpa pe zi ce trece. Prețul acesteia a „explodat” in ultima perioada, iar producatorii locali anunța o noua majorare a tarifelor. Deși anul acesta Romania se poate lauda cu o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Produsele de baza, painea, carnea, laptele se vor scumpi in perioada urmatoare ca urmare a facturilor uriașe de energie, anunța producatorii. Producatorii spun ca au primit facturi de energie mai mari cu pana la 700% și ca, din cauza creșterii prețurilor la energie, s-au scumpit și ambalajele in care…

- In luna septembrie 2021, valoarea medie pe piata a unui metru patrat de spatiu locativ in apartamentele din municipiul Chisinau a crescut cu 19-21 de euro, comparativ cu luna precedenta, transmite Noi.md cu referire la mold-steet.com. Datele Bursei imobiliare Lara arata ca aceasta este o scumpire cu…

- Prețul la unele produse de panificație ar putea crește. Ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu, a declarat ca nu exclude un astfel de scenariu și a explicat din ce motiv avem majorari, intr-un an foarte bun la recolta de cereale. Precizarile au fost facute aseara la Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

- Prețurile au crescut luna trecuta, trase in sus de majorarile tarifelor pentru energie și combustibili. In august 2021, inflația a cescut la 5,25%, in comparație cu aceeași luna a anului trecut. Energia electrica, uleiul, gazele și carburanți sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult fața de august…

- Brutarii și legumicultorii avertizeaza ca și produsele lor se vor scumpi Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (31 august, ora 7:01) - Emisiunea: "Radiojurnal" - Realizator: Ciprian Sasu - În contextul majorarilor, brutarii și legumicultorii avertizeaza avertizeaza ca și produsele…