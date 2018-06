Stiri pe aceeasi tema

- Parcari mult mai scumpe in Bucuresti de luna viitoare Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. De luna viitoare, tarifele pentru parcarile publice din Bucuresti se majoreaza si vor ajunge sa coste pâna la 10 lei pe ora în zona centrala. Potrivit unei hotarâri adoptate…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat tarifele de exploatare a parcarilor din Bucuresti, tarife care pot ajunge la 10 lei pe ora, cu TVA, in zona centrala a Bucurestiului. In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora.Citeste si: SCANDAL la…

- Sorin Chirita, city manager al Bucurestiului crede ca numarul de masini din Capitala a crescut din cauza lipsei unei taxe de poluare si precizeaza ca Primaria Municipiului Bucuresti a delimitat zonele si strazile unde poate fi introdus timbrul de...

- Fiica adoptiva a Stelei Popescu trebuie sa țina cont de dorințele pe care actrita le-a enunțat inainte de a muri. Una dintre ele se referea la blocul construit de actrița pe terenul unde a fost casa mamei sale. Familia Stelei Popescu a ramas cu o avere frumușica dupa decesul actriței. Aceasta era proprietara…

- Doi barbați și o femeie, cu varsta cuprinsa intre 34 și 42 de ani, locuitori ai Capitalei, au fost reținuți de oamenii legii. Ei sunt suspectați de comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinau. Pentru un gram de heroina suspecții incasau 2.000 de lei.

- Costa prea mult, se plang soferii, care pierd mult timp, pana gasesc un loc liber. Propunerea nu a trecut deocamdata de consilierii municipali, dar reprezentantii primariei insista cu proiectul. Parcarile publice din Bucuresti, administrate in prezent de un serviciu special al Primariei Capitalei…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Ce diferențe de temperatura in doar 24 de ore. Daca ieri in București termometrele au aratat și 18 grade Celsius, astazi, sunt – 2 grade Celsius și a aparut fenomenul de ploaie inghețata. Sute de parinți și copii erau ieri dupa- amiaza in Orașelul Copiilor din sectorul 4 al Capitalei. Aleile erau pline…