S-au scos la vânzare și ultimele bucăți de pământ românesc Ridicarea restricțiilor la vanzarea terenurilor agricole romanești, facuta de liberali, a dus la o accelerare a acestor tranzacții. Falimentați de politica dezastruoasa a Ministerului Agriculturii, fermierii au inceput sa-și vanda pamanturile pentru a evita executarea silita pe propriile case. In acest ritm, in foarte scurt timp, niciun hectar de pamant agricol nu va mai aparține […]

Sursa articol si foto: enational.ro

