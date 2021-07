S-au schimbat regulile în privința TVA în comerțul online de la 1 iulie. ANAF a început să informeze ANAF a început sa informeze cu privire la faptul ca de la 1 iulie s-au schimbat regulile în privința TVA la comerțul online. Este vorba despre faptul ca a fost transpusa, lunea trecuta, directiva TVA în domeniu. &"Începând cu data de 1 iulie 2021, marfurile importate în UE vor fi supuse TVA, excepție facând vânzarile fara caracter comercial, de la o persoana fizica la alta, a caror valoare nu depașește 45 euro&", reamintește ANAF, într-un comunicat.



