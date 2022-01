S-au schimbat criteriile de diagnosticare a cazurilor de Covid-19: Cine este considerat contact direct

INSP a modificat criteriile privind definiția de caz pentru COVID-19. Potrivit schimbarilor, simptomele luate in considerare sunt: tuse, febra, scurtarea respiratiei, debut brusc al anosmiei (lipsa mirosului), ageuziei (pierderea gustului) sau disgeuziei (distorsionarea simtului gustativ). Simptome si semne aditionale mai putin specifice pot include cefalee (dureri de cap), frisoane, mialgii (dureri musculare), astenie, varsaturi si/sau diaree. Testul rapid antigenic ar trebui efectuat in maximum 5 zile dupa data debutului sau in maximum 7 zile dupa data expunerii. Daca data expunerii nu este…