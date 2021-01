S-au schimbat conditiile de intrare pe teritoriul Belgiei incepand de miercuri. Motivele pentru care poti intra in tara Noi conditii de intrare in Belgia incepand de miercuri. Accesul va fi permis doar pentru motive familiale, umanitare, pentru studii sau pentru cei aflati in calatorii de afaceri si profesionale.



Masura este valabila pana in 1 martie. De asemenea, pe langa obligatia de prezentare la intrarea pe teritoriul Regatului Belgiei a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, persoanele nerezidente in Regatul Belgiei au obligatia de a se testa atat la intrarea pe teritoriul belgian (un test PCR sau un test antigen rapid), cat si in cea de-a saptea zi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

