Nemulțumirile și frustrarile fermierilor fața de importurile din Ucraina au atins cote maxime. Marți, la Bruxelles, fermierii din șase țari, printre care și Romania, au protestat impotriva masurilor aplicate de Comisia Europeana, care nu rezolva in niciun fel problemele grave din sectorul agricol provocate de marfa ucraineana. Aceștia au cerut, imperativ, reintroducerea taxelor vamale pentru […] The post S-au saturat de Ucraina. Șase țari din UE cer introducerea taxelor vamale la importuri first appeared on Ziarul National .