Președintele Volodimir Zelenski a lansat un nou avertisment la adresa Rusiei cu privire la un raspuns „foarte dur" al Ucrainei daca Moscova anexeaza patru regiuni ucrainene in urma a ceea ce Kievul și Occidentul spun ca ar fi referendumuri false organizate de Rusia sub amenințarea armei, anunța rador.ro.

Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

Anuntul lui Vladimir Putin privind intensificarea recrutarii de militari pentru a sustine invadarea Ucrainei de catre Moscova arata ca presedintele rus "a fost pacalit" de Kiev, a declarat premierul britanic Liz Truss intr-un interviu exclusiv pentru CNN, potrivit News.r.

Esecurile militare ruse din ultimele zile in estul Ucrainei au provocat un soc in randul segmentului radical de la Moscova, asa-zisii 'ulii', care au pus la indoiala in mod public strategia Kremlinului, comenteaza marti France Presse intr-o ampla analiza, anunța Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia este responsabila pentru intreruperile de curent care au afectat zone mari din estul Ucrainei si a acuzat Moscova ca ataca in mod deliberat infrastructura civila, relateaza AFP, conform Agerpres.

Ministerul rus al Apararii a informat sambata despre o ''regrupare'' a fortelor sale din estul Ucrainei pentru a le retrage din regiunea Harkov - unde armata ucraineana desfasoara o ofensiva de succes - pe teritoriul Republicii Populare Donetk, recunoscuta de Moscova cu doua zile inainte de inceperea…

Moscova saluta vizita planificata misiunii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei, care este ocupata de fortele ruse, a declarat un diplomat rus, potrivit presei de stat, citata de CNN, scrie news.ro.

Letonia nu va mai acorda deocamdata vize cetatenilor rusi, a anuntat vineri ambasada letona la Moscova, invocand razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza DPA, potrivit Agerpres.