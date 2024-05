Stiri pe aceeasi tema

- Urbano Shopping & Living, proiectul dezvoltat de URBANO GROUP, va fi amplasat in localitatea Luna de Sus, in comuna Florești. Investiția, estimata la peste 100 de milioane de euro, iși propune sa accelereze dezvoltarea economica a zonei metropolitane a Clujului.

- Gest superb la Cluj de Vinerea Mare! O rața, ratacita cu bobocii sai pe strazile aglomerate ale Clujului, a fost escortata pana la Canalul Morii de un polițist local. Un politist local i-a zarit dezorientati printre masini, asa ca le-a sarit in ajutor, spre uimirea trecatorilor. Mama, impreuna cu bobocii…

- PSD a lansat in lupta un alt candidat la funcția de primar al comunei Florești, dupa ce candidatura lui Horia Șulea a fost respinsa de Biroul Electoral. Noul candidat este Horațiu Muntean Roșca, care este membru PSD Florești și ginerele luio Horia Șulea. Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.38…

- Un proiect de hotarare care vizeaza asocierea Consiliului Judetean Cluj cu municipiul Cluj-Napoca si cu comunele Floresti, Gilau, Apahida, Baciu, Jucu, Bontida si Garbau, in vederea realizarii obiectivului de investitii: „Tren Metropolitan Gilau – Floresti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bontida”…

- Un barbat a fost prins circuland beat, in mijlocul nopții in Gherla. ,,In data de 19 aprilie, in jurul orei 03.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat, pe strada Clujului din Gherla, un barbat de 58 de ani, din municipiu, in timp ce conducea autoturismul aflandu-se sub influența…

- Anda Adam se afla acum in Dubai, orașul din Emiratele Arabe Unite care a fost inundat ieri de o furtuna. Cu toate ca strazile au fost inundate, iar copacii smulși, artista se bucura astazi de soare, la o plaja de lux. Ieri, cantareața Anda Adam și Joseph, soțul ei, s-au imbarcat intr-un avion privat…

- Ploile de ieri seara au creat mari probleme in Dubai. Specialiștii spun ca a plouat in 12 ore cat intr-un an, in condițiile in care este vorba de o țara deșertica, iar aria precipitațiile nu se va restrange in orele urmatoarele, potrivit experților. Strazile au fost inundate. Probleme au fost și pe…