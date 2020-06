Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile comerciale spre 17 tari europene, printre care Austria, Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia sau Ungaria, pot fi reluate de astazi, iar persoanele care sosesc in tara noastra din acele zone nu mai sunt obligate sa stea in izolare sau in carantina. Pentru cele mai importante rute europene insa…

- Compania TAROM a prelungit pana la jumatatea lunii viitoare suspendarea curselor regulate spre și dinspre destinații europene precum Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania sau Belgia. In schimb, pentru urmatoarele zile sunt programate mai multe zboruri speciale pe rutele Amsterdam, Paris,…

- Potrivit acestuia, Spania va deschide gradual turismul in aceasta vara, incepand cu tarile europene, si se va asigura ca vizitatorii merg numai in zonele unde coronavirusul este sub control. Spania este a doua cea mai vizitata tara din lume, dupa Franta, iar turismul este crucial pentru economie, contribuind…

- Intrucat EAU nu permite efectuarea zborurilor comerciale inbound , din data de 21martie a.c., ca masura de preventie a raspandirii pandemiei COVID-19, momentan nu exista posibilitatea repatrierii din Bahrain cu zborurile speciale organizate din Dubai.Asadar, va rugam sa contactati companiile aeriene…

- Operatorul aerian național TAROM anunța ca face astazi doua zboruri de la București in Spania, cu aterizare pe aeroporturile din Madrid și Barcelona. Compania precizeaza ca aceste curse vor fi disponibile doar pentru cetațenii romani cu rezidența valida și pentru cetațenii spanioli, din cauza restricțiilor…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca mai multe rute din Romania raman suspendate din cauza extinderii restrictiilor de calatorie impuse de autoritatile romane. Astfel, rutele spre Franta, Germania, Italia, Spania, Austria, Belgia, Olanda, Elvetia si Marea Britanie raman suspendate pana pe…