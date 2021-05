Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepe oficial perioada dedicata reinscrierii copiilor care deja frecventeaza gradinița, pentru anul școlar 2021-2022. In acest an, reinscrierile pentru copiii care au frecventat deja cursurile invațamantului preșcolar, pentru anul școlar 2021-2022, incep cu doua saptamani mai devreme. Astfel,…

- Il descoperi, te cucerește! Corona, Kronstadt, Brasso sau Brașov ramane același oraș de la poalele Tampei, unic in Romania, situat in inima Transilvaniei! Il vizitezi, ți se deschide. Este o Carte de Onoare scrisa cu istorie … Te indragostești de el și-ți place! Intr-un selfie sau o fotografie, mii…

- Vanzarea mieilor in piețele din Brașov se va face incepand cu data de 27 aprilie. Serviciul Public Administrare Piețe, cu avizul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a stabilit locurile special amenajate in piețele brașovene pentru comercializarea carnii de miel. In cele 5…

- Potrivit hotararii privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie, și a masurilor care sunt aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este prelungita circulația in perioada 1 mai – 2 mai, in…

- Joi, 22 Aprilie e Ziua Pamantului și te invitam sa o sarbatorim impreuna. Și pentru ca #afibrașovean inseamna sa iubești Tampa, incepand de anul acesta ne dorim sa dam start unei tradiții alaturi de brașoveni. Aceea de a ecologiza Tampa in fiecare an, pe 22 aprilie. Ne mandrim cu cea mai faina terasa…

- Unitațile școlare preuniversitare din municipiul Brasov vor fi inchise și in saptamana 22 – 26 martie, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Brașov, Valentin Bucur. Decizia a fost luata ca urmare a trendului ascendent al incidenței privind infecția cu coronavirus in municipiul…

- Liftul pe plan inclinat de la Rașnov, care face legatura intre centrul orașului și Cetatea Medievala, și-a modificat programul de funcționare. Astfel, programul de funcționare al ascensorului pe plan inclinat, catre Cetatea Medievala este urmatorul: Luni, Vineri, Sambata, Duminica – 09.00 – 17.00Marți,…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, anunța ca vaccinarea profesorilor ar putea incepe in a doua parte a saptamanii viitoare, fara programare pe platforma de vaccinare. Medicul militar a declarat vineri seara, la Digi 24, ca vaccinarea ar putea incepe…