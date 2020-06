S-au redeschis teraselor. Principalele reguli care trebuie respectate Ziua de 1 iunie vine cu al doilea val de relaxari in Romania, dupa cel din 15 mai. Deschiderea teraselor este in prim-plan, insa masura vine cu un set de reguli. Rezervarea prealabila și un numar maxim de patru persoane la o masa, sunt principalele masuri luate de autoritați. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

