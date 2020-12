Exemplare juvenile de buha, eliberate in salbaticie pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Dunarii

Exemplarul de buha, dotat cu emitator GPS, ce a fost observat in zona Crisan in luna noiembrie de catre un specialist al INCDDD Tulcea, continua sa ramana in partea romana a Deltei Dunarii, in prezent deplasandu… [citeste mai departe]