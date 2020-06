S-au redeschis granițele dintre Germania și Polonia Pandemia de COVID a suspendat libertatea de mișcare in Europa. Dupa cateva luni de izolare, redeschiderea granițelor a fost un adevarat motiv de sarbatoare. Așa a fost la miezul nopții trecute la granița intre Germania și Polonia. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

