- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un moment in care Statele…

- ​Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi încetinita având în vedere înaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune însa sub semnul întrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni cu presedintele afgan Ashraf Ghani la sfarsitul acestei saptamani, pe 25 iunie, conform unui anunț facut de Casa Alba. Retragerea trupelor americane și a celor aliate din Afganistan va fi principalul subiect de discuții.

- Fostul președinte american Donald Trump a laudat duminica retragerea completa a trupelor SUA din Afganistan însa a criticat fereastra aleasa de succesorul sau, democratul Joe Biden, relateaza CNN.Deși Trump și-a exprimat sprijinul pentru planul lui Biden de a aduce acasa toți soldații…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane sa ramana in Afganistan dincolo de data de 1 mai prevazuta intr-un acord cu talibanii, a anuntat marti un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP si DPA, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldații americani vor pleca „fara…