- Antrenorul Thomas Tuchel va fi recompensat de Chelsea cu un nou contract in aceasta vara, dupa ce a reusit sa califice echipa londoneza in finala actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, anunta presa britanica. Tuchel a sosit pe Stamford Bridge in luna ianuarie, semnand un contract…

- Finala editiei din acest an a Ligii Campionilor la fotbal, in care urmeaza sa se infrunte doua echipe din Anglia, Manchester City si Chelsea, ar putea fi mutata de la Istanbul la Londra, pe stadionul Wembley, scrie cotidianul New York Times potrivit Agerpres. Plasarea Turciei pe lista rosie de catre…

- Fanii echipelor Manchester City si Chelsea care doreau sa calatoreasca la Istanbul pentru a urmari din tribune finala Ligii Campionilor, de pe 29 mai, s-ar putea vedea nevoiti sa renunte la deplasare dupa ce guvernul de la Londra a plasat Turcia pe ''lista rosie'' in contextul pandemiei de coronavirus,…

- Chelsea s-a calificat a treia oara in ultimul act de Champions League. Cu Thomas Tuchel pe banca, dupa Avram Grant (2008) și Roberto Di Matteo (2012). Toți au devenit manageri la Chelsea in plin sezon. Și echipa a renascut cu ei. Chelsea are ceva unic in fotbalul continental. ...

- Chelsea s-a impus cu 2-0 in returul cu Real Madrid din semifinalele UEFA Champions League și va juca ultimul act de la Istanbul contra lui Manchester City. Va fi a doua finala la rind pentru Thomas Tuchel dupa cea pierduta sezonul trecut cu PSG in fața lui Bayern Munchen. Germanul a ciștigat clar duelul…

- Cbelsea a invins-o pe Real Madrid la Londra, 2-0, și s-a calificat in finala UEFA Champions League, dupa 1-1 in tur. Manchester City – Chelsea, finala Ligii Campionilor, se va juca la Istanbul pe 29 mai. Partida va incepe la ora 22:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+,…

- Chelsea s-a calificat meritat in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, la Londra, in mansa secunda a semifinalelor. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Chelsea s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 2-0, miercuri seara, la Londra, in mansa secunda a optimilor de finala. Londonezii, care au castigat cu 1-0, in tur, la Bucuresti, s-au impus acum prin golurile…