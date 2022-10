Depeche Mode revine la București pe 26 iulie 2023! Concertul face parte din turneul mondial “Memento Mori” și va avea loc la Arena Naționala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele pentru publicul general s-au pus in vanzare din 7 octombrie, la bilete.emagic.ro și in rețelele iaBilet.ro și Entertix.ro . Depeche Mode, incluși in 2020 pe lista “Rock & Roll Hall of Fame”, au anunțat in cadrul unei conferințe de presa susținute la Berlin pe 4 octombrie lansarea unui nou album, urmata de un turneu mondial. Cel de-al cinsprezecelea album de studio Depeche Mode va purta numele de “Memento…