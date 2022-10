S-au pus în vânzare abonamentele pentru noua stagiune de la Filarmonica „Banatul” Filarmonica „Banatul” lanseaza o broșura a stagiunii 2022-2023, cu cele 42 de concerte ale acesteia, și totodata cateva tipuri de abonamente pentru a veni in sprijinul persoanelor cu venituri mici, introducand și unele gratuitați și reduceri. Publicul meloman va avea parte atat de un repertoriu atent selectat, cu unele lucrari muzicale in premiera, cat și […] Articolul S-au pus in vanzare abonamentele pentru noua stagiune de la Filarmonica „Banatul” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

