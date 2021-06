S-au pus deja in vanzare biletele. Directia 5 vine la Lugoj Lugojul este inclus in turneul national Directia 5 "POVESTEA NOASTRA - 30 de ani". Evenimentul va avea loc in sala de spectacole a Teatrului “Traian Grozavescu” din Lugoj, pe 8 octombrie. “Avem de spus o poveste, povestea celor 30 de ani, a discurilor noastre, a cantecelor care au intrat in casele dumneavoastra si in viata voastra, povestea celor 30 de ani de satisfactii artistice si a celor 30 de ani norocosi, ca muzica noastra v-a placut. Va multumim pentru tot si numele turneului nostru se leaga perfect cu titlul cantecului nostru: "POVESTEA NOASTRA". In acest turneu aducem pe scena cantece… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

