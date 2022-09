Stiri pe aceeasi tema

- In compartimentul marfar al unui mijloc de transport vameșii au depistat un lot comercial de cuverturi, nedeclarat organului vamal.Incidentul a avut loc in timpul controlului de rigoare, la postul vamal Leușeni.

- Un tanar moldovean este documentat pentru prezentarea permisului de conducere italian cu semne rezonabile de falsificare. Cazul a fost inregistrat la data 16 august curent, in punctul de trecere a frontierei Leușeni, informeaza Poliția de Frontiera.

- Trei funcționari de la ANSA au fost documentați de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, in cadrul mai multor cauze penale, pornite pe fapte de corupere pasiva și corupere activa. Aceștia sunt banuiți ca ar fi eliberat, contra mita, certificate fitosanitare, necesare pentru exportul și reexportul…

- O suma de 25.180 euro și 9.450 dolari a fost depistata in cadrul controlului de securitate, efectuat asupra unei pasagere a rutei „Chișinau – Milano”. Incidentul a fost consemnat astazi, 25 iulie, ora 05:50, pe Aeroportul Internațional Chișinau.

- Urmarile unei batai generale, la Blaj: Trei barbați reținuți, alte trei persoane cercetate in libertate. De la ce a pornit totul Șase persoane din Blaj au ajuns in atenția polițiștilor, dupa ce s-au batut in plina strada. Este vorba despre doi barbați de 71 și 41 de ani, un minor de 16 ani care au și…

- Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chisinau in conlucrare cu polițiștii de frontiera, in cadrul controlului bagajelor pasagerilor de pe ruta Chisinau - Varsovia, au depistat in bagajul unui barbat de 29 de ani, mijloace financiare - 19 mii 460 de dolari americani, nedeclarați organului…

- Funcționarii postului vamal Leușeni au prevenit doua tentative de transportare frauduloasa a bunurilor.In primul caz, in cadrul controlului vamal, sub bancheta din fața a unui microbuz ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova, au fost depistate mai multe unelte cu motor

- Un tanar de 21 de ani, din raionul Florești, este cercetat pentru deținerea unui act de identitate fals. Cazul a fost inregistrat, in noaptea de 4 spre 5 iunie, in punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe direcția intrare in Republica Moldova.