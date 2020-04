S-au organizat atât de bine, că le-a ieșit! ENIGMA din țara orezului Este o țara cu 93 de milioane de locuitori. Despre care aproape nimeni nu a vorbit prea mult de la inceputul crizei generate de noul coronavirus. Orezul este cel mai important ingredient de aici și este cultivat suficient de mult pentru a hrani intreaga populație. Nu e o țara mare, dar iși imparte granițele cu China, Laos și Cambodgia. Colonizarea franceza, care a inceput in secolul al XVIII-lea și a durat pana in 1954, și-a lasat amprenta asupra acestei... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

