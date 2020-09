Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a transmit un mesaj politicienilor care au pierdut alegerile locale din acest an. Birchall spune ca cei care au pierdut alegerile ar trebui sa faca un pas in spate și sa analizeze motivele pentru care nu au fost aleși de catre romani, iar abia apoi sa ii atace…

- Dupa numaratoarea oficiala a voturilor, la 182 din 183 de secții de vot, rezultatele sunt urmatoarele:- Emil Boc (PNL) - 74,76% - Emanuel Dumitru Ungureanu (Alianța USR-PLUS) - 8,25%- Botond Csoma (UDMR) - 7,12%- Valentin Claudiu Cuibus (PSD) - 4,58%- Avram Fițiu (PMP) - 1,47%- Dan Cristian Codrean…

- Candidatul PNL-USR-PLUS pentru functia de primar al municipiului Bistrita, Ioan Turc, a obtinut 41,84% dintre voturile valabil exprimate la alegerile locale. Contracandidatul sau, Cristian Niculae, in prezent viceprimar, a obtinut 25,33% din sufragii. Acesta a fost susținut de “Alianta pentru Bistrita-Nasaud”…

- Candidatul PNL la Primaria Constanța, Vergil Chițac, a caștigat Primaria Constanța, diferența fiind de peste patru mii de voturi fața de candidatul Alianței USR-PLUS, Stelian Ion. Potrivit datelor disponibile la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), Vergil Chitac a obtinut 27.571 de voturi, pe locul…

- ALEGERI LOCALE 2020. Pana la aceasta ora au fost numarate 605.772 de voturi, reprezentand 90,18 % din cele 671.743 inregistrate duminica. Nicusor Dan are 41,82% din voturi, Gabriela Firea - 37,4 %, iar Traian Basescu - 10,81%. Prezenta la vot in Bucuresti, la ora inchiderii urnelor…

- Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei a obținut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa, social-democrata Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, dupa numararea a peste 90% din voturi. Pana vineri la 7:30 dimineața au fost numarate…

- EXIT POLL ALEGERI LOCALE 2020. Potrivit unor surse din cadrul Alianței PNL-USRPLUS, se anunța unele surprize la primariile de sector, iar la Primaria Capitalei este imposibil de preconizat o tendința. Datele de prezența arata ca persoanele peste 55 de ani s-au prezentat intr-un procent mai mare,…

- "Am votat cu acea echipa care are viziunea si proiectele necesare sa mentina Clujul pe primul loc, sa aduca in continuare investitii si locuri de munca bine platite la Cluj. Am votat cu acea echipa capabila sa uneasca, nu sa dezbine, am votat cu acea echipa care mentine Clujul in liga campionilor…