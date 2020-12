Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele oficiale partiale ale alegerilor parlamentare din judetul Arad, provenite din numaratoarea a 74% din sectiile de votare, arata ca liberalii au obtinut cele mai multe voturi, fiind urmati de candidatii PSD si USR. Conform datelor furnizate AGERPRES de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Arad,…

- Rezultatele parțiale centralizate dupa numararea a peste 95% din voturi arata ca PSD are peste 29%, PNL – 25%, USR 15%, AUR 9%. PMP și Pro Romania au scoruri sub pragul electoral de 5%. Este din ce in ce mai clar ca PSD și AUR sunt marii caștigatorii acestei runde de alegeri, alaturi de UDMR. Votul…

- Dupa numararea a 94% dintre voturile din tara, rezultatele arata ca PSD a obtinut cele mai mare scor, urmat de PNL si USR PLUS. Citește și: Cine este 'ultrasul' George Simion, liderul partidului AUR: o viața in peluza și promotor al mișcarii naționaliste Camera Deputatilor dupa numararea…

- Rezultate parțiale, alegeri parlamentare 2020: PSD - 30%, PNL - 25%. Creștere mare pentru AUR Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 92% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat, fiind…

- Rezultate OFICIALE in MARAMUREȘ la alegerile parlamentare 2020. Situatia dupa numararea a 94,67% din voturi Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 94,67% din voturi rezultatele sunt urmatoarele: Rezultate parțiale…

- Rezultate oficiale BEC la alegerile parlamentare 2020 . Situatia dupa numararea a 87,47% din voturi Biroul Electoral Central a publicat primele rezultate oficiale ale alegerilor parlamentare 2020. Se pare ca dupa numararea a peste 87,47% din voturi, PSD este in fruntea clasamentului si conduce cu peste…

- Rezultate partiale Camera Deputatilor:PSD - 30,1-, PNL- 24,4-, USR PLUS - 11,9-, UDMR - 8,5-, AUR - 9-, PMP - 4,5- si Pro Romania -4,3-. Rezultate partiale Senat: PSD - 30,5-, PNL- 24,9-, USR PLUS - 12,2-, UDMR - 8,7-, AUR - 8,9-, PMP - 4,6- si Pro Romania - 4,4-.

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS, scrie Digi24. Rezultate…