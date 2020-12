Stiri pe aceeasi tema

- Din respect pentru viața și comunitate, am desfașurat o noua acțiune de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Salaj care, in aceasta perioada dificila, are nevoie de mai mult sange pentru asigurarea stocului necesar acoperirii nevoilor transfuzionale.Totodata, o parte din colegii noștri…

- Proimobil este mai mult decat o companie imobiliara in zilele de cumpana pentru intreaga tara. Si asta pentru ca spiritul civic este pilonul de baza al angajatilor, care, pe langa faptul ca gasesc casa perfecta pentru oricine, ajuta si pacientii grav bolnavi de COVID-19.

- Cincizeci de preoti si credinciosi din Braila au donat sange si plasma convalescenta COVID-19, in cadrul unei actiuni de solidaritate umana si filantropie crestina in beneficiul persoanelor aflate in aceasta perioada pe patul spitalelor si care au nevoie urgenta de sange. "In contextul programelor…

- Un numar de 50 de voluntari din municipiul Tecuci au donat sange si plasma convalescenta COVID-19, joi, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Galati, in cadrul unei campanii initiate de Arhiepiscopia Dunarii de Jos, informeaza biroul de presa al eparhiei. Potrivit sursei citate, actiunea…

- „Ai donat sange, ai salvat o viata! Ai donat plasma, ai salvat concomitent trei pacienți bolnavi de Covid-19!”. Cu acest indemn, peste 500 de militari in termen si pe contract, angajati civili ai Armatei Nationale, precum si studenti ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun” (AMFA), au donat astazi…

- Cuvinte de mulțumire din partea personalului medical de la CRTS Iași și din partea pacienților cu COVID-19. Un tanar a venit saptamana aceasta pentru a dona a treia oara plasma necesara recuperarii bolnavilor care au forme grave. Ce oameni minunati exista pe lume! Cum am putea sa le multumim ? Cuvintele…

- Un barbat din Iași care s-a vindecat de coronavirus a venit pentru a treia oara la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Iasi pentru a dona plasma. Prin gestul lui, omul a devenit salvatorul a noua pacienți aflați in stare grava, din cauza infectarii cu Covid-19.

- Au avut Covid si au donat plasma: Doi jandarmi din Brasov, azi, de Ziua Inimii! Doi jandarmi din Brasov, care s-au vindecat de COVID 19, au donat plasma pentru a contribui la vindecarea celor care lupta cu acest inamic perfid. Ziua aleasa a fost marti, 29 septembrie, cand la nivel mondial…