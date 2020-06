S-au majorat taxele pentru PERMISE și TALOANE AUTO. Lista noilor tarife Astfel, de la 17 iunie, pentru a obține permisul de conducere, înainte de a susține examenul teoretic, trebuie sa platești o taxa de 89 de lei, cu 21 de lei mai mult decât în trecut.

Noul tarif pentru eliberarea certificatului de înmatriculare Noul tarif pentru eliberarea certificatului de înmatriculare Pentru certificatele de înmatriculare, Directia de Permise anunta un pret de 49 de lei, cu 12 lei mai mult decât înainte. Totodata, taxa de eliberare a autoriației provizorie costa acum 13 lei. Tarifele anterioare erau neschimbate din anul 2009. În România, se înmatriculeaza,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

