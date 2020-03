Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul prevede majorarea pedepselor pentru cei care nu respecta regulile și ii infecteaza și pe alții.Daca infecteaza o persoana, persoana gasita vinovata va primi o pedepsa cu inchisoarea de pana la 5 ani, iar daca infecteaza 2 sau mai multe persoane va primi o pedeapsa cu inchisoarea de pana la…

- APADOR-CH, una din cele mai importante organizatii non-guvernamentale, sustine initiativa Asociatiei Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) de a solicita Parlamentului sa modifice de urgenta Codul penal, in sensul definirii mult mai cuprinzatoare si al sanctionarii mult mai severe…

- O asociație a procurorilor solicita majorarea pedepselor pentru romanii care pleaca din izolare, in contextul situației generate de epidemia de coronavirus. Persoanele care nu respecta dispozițiile autoritaților ar putea fi astfel sancționate, in funcție de gravitate, cu pana la 15 ani de inchisoare.…

- Judecatorul Cristi Danilet a catalogat gestul romanului venit marti din Madrid cu avionul stiind ca este infectat cu noul coronavirus, ca fiind un „act criminal comis in mod deliberat” si a notat ca pedepsele pentru astfel de acte ar trebui inasprite drastic.

- Noul tip de coronavirus se raspandește cu repeziciune și continua sa starneasca panica printre oameni, insa autoritațile de la Moscova au luat masuri drastice pentru a preveni raspandirea acestui de virus.

- Ziarul Unirea BOR: „Biserica nu intra in carantina, virusul nu se ia prin rugaciune”. Biserica Catolica: Vom respecta legile tarii Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a afirmat duminica ca „Biserica nu intra in carantina”, explicand ca virusul „nu se ia prin rugaciune,…

- Persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina.