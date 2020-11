S-au mai eliberat două paturi la ATI COVID, prin moartea pacienților Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu are dupa saptamani bune cateva paturi libere la ATI COVID. Luni era liber un singur pat din 12, iar marți au mai fost eliberate alte doua prin decesul unor pacienți. Aceștia se aflau in stare foarte grava. In ciuda eforturilor medicilor, bolnavii nu au mai putut fi salvați. Acum nu mai sunt decat sub 10 locuri la Secția Boli Infecțioase și la Secția ATI COVID. La Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu sunt in total 74 de locuri pentru pacienții COVID cu o forma medie a bolii. Un numar de 67 de locuri din total sunt acum ocupate. Mai sunt libere doar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a anunțat ca, în prezent, din cele 52 de paturi de ATI disponibile în județ, doar doua mai sunt libere. Informația apare la mai puțin de o saptamâna de când Coiteteul Județean pentru Situații de Urgența…

- In spitalele din Capitala nu mai este niciun pat liber in secțiile de terapie intensiva pentru bolnavii de COVID-19. Informația a fost comunicata șeful adjunct al Direcției Asistența sociala și sanatate, Boris Gilca, in cadrul ședinței municipale.

- Prefectura Suceava a informat ca, astazi dimineața, la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” erau 364 de paturi libere din care 40 pentru pacienți COVID-19, 196 in sectorul non-COVID și 128 pentru zona tampon. Unitatea ATI avea doua paturi libere pentru pacienți COVID. De asemenea, erau 31…

- Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt mai are doar 36 paturi libere pentru pacientii cu COVID-19, in timp potrivit raportarii zilnice intocmita, joi, de conducerea unitatii sanitare, noteaza Agerpres.In spital erau internate, joi, 383 persoane cu COVID-19, dintre care doua au forme usoare…

- In județul Alba mai exista 46 de paturi libere in spitale pentru pacienții COVID-19 și alte 3 paturi la ATI, la Spitalul Municipal Sebeș (Pediatrie). In total in județ sunt 258 de asemenea locuri, in condițiile in care vorbim de peste 2.700 de cazuri active. Informații de mai jos sunt oficiale și au…

- Spitalele din județul Bacau sunt suprasolicitate de avalanșa de cazuri de COVID-19. Deja, nu mai sunt locuri la ATI, iar pacienții care au nevoie de terapie intensiva sunt transportați in alte județe. Spitalul Județean de Urgența Bacau nu mai are... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In prezent, din totalul de 927 de paturi in spitalele municipale, 663 sint ocupate cu bolnavii de COVID-19, dintre care 202 se afla in stare grava, 413 in stare medie, iar 48 - in stare ușoara. Datele au fost oferite de catre șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate, Tatiana Bucearschi,…

- (update 08:45) „20 mii de cazuri doar in Chișinau. Cele mai frecvente grupe de varste sunt cele +60 de ani. Urmare a inceperii anului școlar, avem 190 de cazuri de imbolnaviri, 51- in instituții de educație timpurie. Capacitatea spitalelor din Chișinau este de 927 locuri, dintre care 663 sunt ocupate.…